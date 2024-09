Accident feroviar în Cehia. Un tren de pasageri s-a ciocnit cu un marfar. Care este bilanțul victimelor (VIDEO)

Patru persoane au murit și câteva zeci au fost rănite în urma unei coliziuni dintre un tren de pasageri și un convoi de mărfuri. Accidentul s-a produs miercuri seara, în centrul

Purtătoarea de cuvânt a serviciilor locale de salvare, Alena Kisiala, a declarat pentru televiziunea cehă că „patru pasageri au suferit răni care au dus la moartea lor”.

Accidentul feroviar s-a produs în apropiere de gara Pardubice, la aproximativ 100 km est de Praga, cu puțin timp înainte de ora 21:00, conform

Premierul Petr Fiala a declarat că acest accident este „un mare dezastru” și le-a transmis condoleanțe familiilor pe rețeaua de socializare X. „Cu toţii ne gândim la victime şi la răniţi”, a scris el pe platformă.

A passenger and freight train collided in Pardubice, Czech Republic

Paramedics, firefighters and police are on the scene. According to a representative of the Czech railway administration, there are reports of casualties.

— S p r i n t e r F a m i l y (@SprinterFamily)