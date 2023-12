Accident la metroul din Beijing. Peste 100 de persoane sunt rănite

Două din Beijing s-au ciocnit, joi, în jurul orei 19, peste 500 de persoane au fost transportate la spital, iar peste 100 au suferit fracturi în urma accidentului.

Trenurile au intrat în coliziune din cauza vremii rele, pentru că ningea abundent, și se îndreptau spre linia Changping. Aceste incidente sunt foarte rar în Beijing, dar ninsoarea a făcut ca șinele să fie foarte alunecoase, conform

Primul tren a frânat brusc, dar al doilea nu a reușit să frâneze la timp și a intrat în coliziune cu primul. Impactul a fost atât de puternic încât ultimele două vagoane ale unuia dintre trenuri s-au desprins.

au rămas în întuneric din cauză că s-a întrerupt curentul, iar unii dintre ei au luat ciocanele de urgență pentru a sparge geamurile.

Într-un videoclip postat pe rețelele de socializare se vede cum o femeie pare să fi leșinat și este întinsă pe mai multe scaune.

