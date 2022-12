Actorul Jean-Claude Van Damme, moment emoționant în cadrul vizitei din Ucraina: „Slavă Ucrainei!” (VIDEO)

Actorul belgian Jean-Claude Van Damme a vizitat Ucraina. Acesta s-a întâlnit cu forțele armate ucrainene și a filmat un clip video în care a urat „Slavă Ucrainei!”. Înregistrarea cu celebrul actor a devenit virală imediat pe rețelele de socializare.

În cadrul clipului video, actorul este înconjurat de soldați ai Ucrainei. Grupul strigă „Slavă Ucrainei!”. Motivul pentru care Jean-Claude Van Damme a vizitat Ucraina nu este cunoscut.

Teritoriul Ucrainean a avut parte de alerte aeriene în urma fiecărei decolări a avioanelor din Belarus. Aeronavele militare au ținut în alertă liderii militari ai Ucrainei prin intermediul unor misiuni de zbor.

Avioane de tip MiG-31K, dotate cu rachete hipersonice Kinzhal, erau pe aerodrom în perioada 16 octombrie – 01 decembrie.

Nu este exclus ca aceste acțiuni de amploare în spațiul aviatic să facă parte dintr-o ofensivă la scară largă a Forțelor Armate ale Federației Ruse în Ucraina.

În lunile ianuarie și februarie 2023, partea rusă ar putea declanșa „o mare ofensivă”, conform reprezentanților politici ai Ucrainei.

În cadrul Forțelor Armate ale Belarusului a fost formată o grupare comună de trupe, de aproximativ 9.000 de militari ruși, iar pentru dotarea lor platformele feroviare încărcate cu tehnică militară sosesc continuu, conform .

At least 60 more units of Russian military equipment have been transferred to Belarus: Ural trucks, infantry fighting vehicles, fuel trucks.

According to our information, two more echelons with Russian military equipment arrived in Belarus in the past few days.

1/7

— Belarusian Hajun project (@MotolkoHelp)