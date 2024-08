Aeroportul din Catania, închis după ce Vulcanul Etna a erupt din nou. Când vor fi reluate serviciile

Vulcanul Etna a erupt din nou, iar aeroportul din Catania a fost închis. Institutul italian de Geofizică și Vulcanologie (INGV) informează că peste noapte, pe coasta estică a Siciliei.

Etna a expulzat un imens nor de cenuşă şi gaze vulcanice până la o înălţime de 9.500 de metri, scrie .

Reprezentanții aeroportului din Catania au anunțat că operațiunile au fost suspendate până la ora 18:00 (16:00 GMT). Aeronavele au devenit inutilizabile, după ce particule de cenușă le-au acoperit.

Autoritățile aeroportuare au anunță că serviciile normale vor fi reluate odată ce infrastructura va deveni din nou operabilă.

Etna tonight. What an incredible show. Just wonderful 😍

— Volcaholic 🌋 (@volcaholic1)