Sondajele la ieșirea de la urne din indică o competiție extrem de strânsă între Partidul Popular de centru-dreapta și Partidul Socialist aflat la guvernare. Partidul Popular (PP) este estimat să obțină între 21 și 23 de locuri în Parlamentul European, în timp ce Partidul Socialist (PSOE) ar putea obține între 20 și 22 de locuri.

Rezultatele Partidelor de extremă dreaptă

Partidul de extremă dreapta Vox este proiectat să obțină între șase și șapte locuri, consolidându-și astfel prezența în Parlamentul European. De asemenea, grupul independent The Party is Over, condus de personalitatea de extremă dreapta Alvise Pérez, ar putea obține până la trei eurodeputați, o supraperformanță notabilă, potrivit

indică faptul că PP a obținut 32,4% din voturi, PSOE 30,2%, iar Vox, cu 10,4% din voturi, ar putea câștiga între șase și șapte locuri.

Performanța partidelor de stânga și proindependență

Platforma de stânga Sumar ar putea câștiga trei sau patru mandate cu 6,3% din voturi, în timp ce Podemos, cu 4,4%, ar putea obține doi sau trei reprezentanți.

Ahora Republicas, care include partidul proindependență catalan ERC, partidul basc EH Bildu și partidul naționalist BNG din Galicia, ar putea câștiga între doi și trei europarlamentari cu 4,3% din voturi.