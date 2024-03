Alertă alimentară în Zanzibar: 9 decese și 78 de spitalizări, cauzate de consumul de carne de broască țestoasă

Alertă alimentară în Zanzibar. 8 copii și un adult și-au pierdut viața după ce au consumat carne de broască țestoasă marină. Alte 78 de persoane au necesitat îngrijiri medicale, fiind transportate la spital, potrivit Valul de îmbolnăviri a început pe insula Pemba, fiind raportat de autoritățile locale sâmbătă.

Turtle meat is considered an in Zanzibar, but if consumed frequently, it can lead to death due to chelonitoxism, a type of food

