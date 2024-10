Un român stabilit în Spania, în lacrimi după inundațiile catastrofale: “Sunt foarte mulți morți! E dezastru, nu vă puteți imagina ce este aici”

Un român care locuiește în apropiere de a povestit, în lacrimi, coșmarul prin care a trecut din cauza puternice.

Ionuț Tănase are doi copii, un băiat de 3 ani și o fată de șase ani, iar pentru a le cumpăra cele necesare trebuie să meargă în altă localitate.

Bărbatul a povestit că e haos în acea zonă acum. Magazinele sunt goale, au început oamenii să fure, potrivit .

„Când am plecat de la muncă era apa până la glezne, când am ajuns acasă, într-un sfert de oră, apa deja îmi trecea peste brâu”, a relatat românul.

„E dezastru, nu vă puteți imagina ce este aici”

„La noi situația este jalnică, ca să nu spun mă scuzați. Sunt foarte mulți morți, mii mașini sunt aproape cu totul în apă de 2 metri, e jale.

Suntem fără apă, fără curent. Magazinele sunt goale, au început oamenii să fure. E dezastru, nu vă puteți imagina ce este aici.

Merg pe jos până într-un sat vecin ca să căutăm pentru copii lapte, apă, ce e nevoie. Mâncarea este, dar cele necesare pentru copii nu, că se termină mai repede, în special lapte și apă. În satele din jur magazinele alimentare sunt goale pur și simplu. Pe lângă faptul că într-adevăr sunt mulți care au avut nevoie, pur și simplu, oamenii s-au dus la furat și au furat tot ce se poate fura.

A început să intre armata, face locul excavatoarelor ca să poată intra. Până acum nu s-a putut intra. Aseară au intrat din orașele de lângă ca să ne ajute.

Nu putem comunica cu nimeni. Semnalul la telefon merge foarte prost, acuma vorbesc pentru că sunt în afara satului. Dacă aș fi în sat nu aș putea vorbi cu dumneavoastră. Trebuie să mă îndepărtez undeva la 1 km și ceva ca să prind rețeaua”, a relatat românul.

„Ne-a prins când veneau oamenii de la muncă, ne-a luat prin surprindere viitura”

“La noi în zonă nu a plouat așa tare, dar problema a fost viitura. În 30 de minute a ajuns apa la doi metri și sunt foarte mulți dispăruți. Peste 100 de morți doar la noi în sat, aici este dezastru.

Până acum nu s-a putut intra. Aseară au intrat din orașele de lângă ca să ne ajute.

De descurcat o să ne descurcăm cum se descurcă toată lumea de aici, o să vedem.

Sunt foarte multe persoane dispărute. În blocul nostru de exemplu sunt trei persoane care au murit și avem cinci care sunt dispăruți. Ne-a prins când veneau oamenii de la muncă, ne-a luat prin surprindere viitura, vă spun că în jumătate de oră s-a făcut apă de 2 metri în toată localitatea.

Avem un bar la aproape 400 de metri și în momentul în care am văzut că a început să crească apa, nu m-am gândit, am închis, nici nu am încuiat barul, am închis și m-am dus să fiu împreună cu copiii. Când am plecat era apa până la glezne, când am ajuns acasă, într-un sfert de oră, apa deja îmi trecea peste brâu.

Doar Dumnezeu m-a ajutat să ajung acasă, să fiu cu ai mei, că asta e cel mai important”, a mai adăugat bărbatul.