Reacțiile oamenilor după ce prima doamnă a SUA s-a deghizat de Halloween. „Trăim într-o lume bolnavă”

La Casa Albă a avut loc o petrecere de Halloween, au participat și le-au oferit copiiilor bomboane.

Dar, s-au remarcat două gesturi ale lor, unul când Jill s-a deghizat în urs panda și celălalt când în joacă un copil care era în brațele mamei, conform

Costumația primei doamne a SUA a stânit multe râsete, dar intenția ei era de fapt alta, ci anume ea anunța că vor sosi urși panda, în curând, la Parcul Zoologic Național din Wasghinton.

În plus, Jill Biden a abordat sărbătoarea și dintr-o perspectivă educațională și a susținut o activitate pe care a numit-o„Hallo-Read”. Ea a vrut să promoveze lectura în rândul copiiilor și le-a oferit acestora cărți, având în vedere că este profesoară.

În timp ce prima doamnă a SUA împărțea cărțile „10 Spooky Pumpinks”, președintele le dădea copiiilor cutii cu ciocolată Hershey’s Kisses.

Cu toate acestea, petrecere și costumația primei doamne nu a fost prea bine primită de către internauți care au criticat momentele.

