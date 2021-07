Alertă de tsunami după un cutremur de 8,2 grade Richter în Peninsula Alaska (VIDEO)

Un cutremur cu magnitudinea de 8,2 s-a produs în Peninsula Alaska. Autoritățile au emis o alertă de tsunami pentru mai multe regiuni, iar populația a fost sfătuită să evacueze zonele, informează CNN. Centrul Seismologic Euro-Mediteranean (EMSC) a estimat cutremurul la 8 pe scara Richter.

Deocamdată nu există informaţii despre eventuale victime sau pagube materiale.

Cutremur puternic în Alaska

Serviciul de prospectare geologică al Statelor Unite (USGS) a anunțat că seismul s-a produs la o adâncime de 35 de kilometri.

Cutremurul a avut loc la ora locală 22:15 (06:15 GMT, joi), iar Centrul Național de Avertizare pentru Tsunami (NTWC) a emis o alertă de tsunami pentru regiunile sudice ale statului Alaska și pentru zonele de coastă de la Hinchinbrook Entrance la Unimak Pass.

De asemenea, a fost emisă o „monitorizare pentru tsunami” valabilă pentru statul american Hawaii.

„E posibil ca un tsunami să fi fost generat de acest cutremur. Acesta ar putea fi distructiv pentru zonele de coastă chiar și departe de epicentrul”, a transmis Centrul de avertizare pentru tsunami din Pacific (PTWC), potrivit USA Today.

Autoritățile din insula Kodiak au sfătuit populația să se mute pe o zonă mai înaltă. Poliția din orașul Kodiak, cel mai mare din insula cu același nume, a anunțat că liceul e deschis pentru a-i găzdui pe localnici.

Residents of Homer Alaska evacuate & head to higher ground as a Tsunami warning is issued following an earthquake off the coast of the Alaska peninsula pic.twitter.com/wBWYp4weeE — Loyal to the soil (@lazylefty) July 29, 2021

Cutremurul a fost urmat cel puțin două replici, cu o magnitudine de 6,2, respectiv 5,6.

Agenţia Meteorologică niponă analizează riscul unui tsunami pentru Japonia, potrivit postului public de televiziune NHK.