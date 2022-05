Alina Kabaeva, presupusa iubită a lui Putin, vizată de sancțiunile occidentale

Uniunea Europeană are în vedere sancționarea fostei gimnaste Alina Kabaeva, presupusa iubită a lui Vladimir Putin. Acesta ar fi suspectată de implicare în propaganda rusească și este acuzată pentru legăturile pe care le-ar avea cu președintele rus.

În vârstă de 38 de ani, Kabaeva ar putea fi vizată de interdicția de călătorie în UE, dar și de înghețarea activelor. Toate aceste sancțiuni se vor regăsi în cel de-al șaselea pachet, care urmează să fie aprobat de statele membre UE, preluat de

Kabaeva, „strâns asociată cu președintele Vladimir Putin”

Documentul privind sancțiunile care s-ar aplica împotriva gimnastei ruse o caracterizează pe aceasta ca

Pe lista sancțiunilor se află și alți peste 1.000 de ruși influenți și Patriarhul Kiriil, liderul Bisericii Ortodoxe Ruse, considerat un aliat al lui Putin.

Aceste nume vor trebui aprobate de cele 27 de state membre ale UE.

Vladimir Putin are doi copii cu fosta gimnastă Alina Kabaeva

Președintele rus Vladimir Putin are doi copii cu fosta gimnastă olimpică Alina Kabaeva, scrie presa din Elveția. Putin, care are aproape 70 de ani, a negat mereu că ar fi avut o relație cu tânăra în vârstă de 38 de ani. Oficial, liderul de la Kremlin are , Ludmila.

Dezvăluirile au fost făcute de publicația evețiană Sonntagszeitung, sursa informațiilor fiind un prieten al fostei gimnaste, care-l cunoște pe medicul obstetrician ce a asistat la cele două nașteri. Medicul în cauză, o femeie, s-a născut în Rusia (Uniunea Societică pe atunci), îl cunoaște pe Vladimir Putin de 30 de ani și de mult timp e cetățean elvețian.

Primul băiat al cuplului a venit pe lume în 2015, într-o clinică de lux din Elveția condusă de acest medic, iar al doilea fiu s-a născut în 2019, în Moscova, fiind asistat de aceeași doctoriță.