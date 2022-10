Amplă manifestație pentru susținerea Ucrainei la Praga. Zeci de mii de persoane au scandat împotriva invaziei ruse (VIDEO)

Zeci de mii de oameni au manifestat duminică în centrul istoric al Pragăi în semn de solidaritate cu Ucraina, potrivit poliției cehe.

Sub bannerele cehe, ucrainene, UE și NATO, mitingul intitulat „Cehia împotriva fricii” a reunit mii de participanți în celebra Piață Wenceslas.

„Acest miting este foarte important pentru că sprijină Ucraina. Ne reamintește că trebuie să o susținem”, a spus Irina Udod, studentă din Ucraina.

Republica Cehă a oferit Ucrainei un ajutor militar și umanitar important de la începutul invaziei ruse din 24 februarie.

Thank you, Prague! Thank you, Czech Republic!

You have no idea how much this supports and inspires us!

— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en)