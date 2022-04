Antonio Guterres, secretarul general al ONU, a ajuns în Ucraina. Este prima sa vizită de la începutul războiului

Antonio Guterres, secretarul general al ONU, a sosit, miercuri, în Ucraina, fiind prima Anunțul a fost făcut printr-un mesaj postat pe Twitter.

Marți, Vladimir Putin s-a întâlnit cu Antonio Guterres, la Moscova, și a descris situația din orașul ucrainean Mariupol drept „tragică”. Cei doi oficiali au discutat despre situația din Ucraina, cât și despre evacuarea civililor prin coridoare umanitare.

După ce va vizita Borodianka, Irpin şi Bucea, Guterres se va întâlni cu ministrul ucrainean de Externe Dmitro Kuleba şi cu preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski.

„Am ajuns în Ucraina, după ce-am fost la Moscova. Vom continua acţiunea în vederea unei extinderi a susţinerii umanitare şi asigurării evacuării civililor din zone de luptă”, a scris acesta pe Twitter, potrivit

I have arrived in Ukraine after visiting Moscow.

We will continue our work to expand humanitarian support & secure the evacuation of civilians from conflict zones.

The sooner this war ends, the better – for the sake of Ukraine, Russia, and the world.

