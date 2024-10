Antrenorul Rapidului s-a accidentat în Herăstrău: „M-am speriat când l-am văzut așa”

Neil Lennon, antrenorul nord-irlandez al Rapidului, a căzut cu bicicleta în Parcul Herăstrău și s-a lovit la genunchi, la tibii și la nas, conform dezvăluirilor făcute de Viorel Moldovan, președintele clubului, la .

Antrenorul Rapidului a căzut cu bicicleta în Herăstrău

Viorel Moldovan spune că s-a „speriat” când l-a văzut pe Neil Lennon cum arată după accidentul din cel mai mare parc al Capitalei.

„Eu m-am speriat când l-am văzut la antrenament. A căzut de pe bicicletă în Herăstrău. Am înțeles că a lovit o bordură. Are nasul lovit, tibiile, genunchii. M-am speriat când l-am văzut așa. Face sport, joacă padel mult. L-ai văzut ca mijlocaș? Am crezut că e mult mai grav accidentul. Bine că nu și-a rupt nimic, e solid”, a declarat Viorel Moldovan.

Neil Lennon, la un pas de înfrângere în primul meci pe banca Rapidului

În primul meci oficial cu antrenorul nord-irlandez pe bancă, Rapid a terminat la egalitate cu UTA, scor 1-1, la Arad. Gazdele puteau da lovitura pe final, dar golul marcat în prelungiri le-a fost anulat cu ajutorul arbitrajului video.

Pentru Rapid urmează duelul cu CFR Cluj, sâmbătă, în Giulești, de la ora 22. Arădenii vin după victoria cu Dinamo, scor 3-2, în care „câinii” au condus cu 2-0.