Autoritățile germane au interzis arborarea steagurilor Ucrainei și Rusiei în apropierea monumentelor comemorative din Berlin. Interdicția este valabilă doar în proximitatea zilei de 9 mai, când se sărbătoresc 77 de ani de la sfârșitul celui de-al Doilea Război Mondial, potrivit

De asemenea, nu este permisă nici afișarea simbolurilor legate de acest conflict, precum steagul Sfântului Gheorghe, un simbol militar rusesc format dintr-un model bicolor negru și portocaliu, cu trei benzi negre și două portocalii, a literelor Z, V sau L.

