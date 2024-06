Argentina și Uruguay, lovite de furtună. Bilanțul deceselor a ajuns la 16

Argentina și Uruguay au fost lovite, în weekend, de o ce a provocat moartea a 16 persoane.

În Uruguay, două persoane au murit, ieri, după ce rafale puternice de vânt s-au dezlănțuit dinspre sud-est, informează

În Argentina, o femeie a murit, duminică dimineața, după ce o creangă desprinsă ditnr-un copac a căzut peste ea, în Moreno.

Un zid care s-a prăbușit în orașul Bahia Blanca a provocat decesul a 13 peraoane. Președintele argentinian a vizitat locul tragediei.

Violent with strong gusts of wind in Bahía Blanca, Buenos Aires Argentina Unfortunately, they report 13 dead people, several injuries and extensive damage.

În Buenos Aires, stâlpi de iluminat și Până și în aeroport au fost probleme, pentru că vântul sufla cu o putere uriașă încât muta și avionale parcate, provovând pagube.

: In the capital of Argentina, Buenos Aires , the wind is so strong that it even blows away parked airplanes.

