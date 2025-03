Bilanțul tornadelor din SUA crește la 33 de morți. Cel puțin 6 victime în Mississippi (VIDEO)

Un sistem de furtuni devastatoare a lovit recent regiunile centrale și sudice ale Statelor Unite, provocând tornade violente și condiții meteorologice extreme. Bilanțul actual al victimelor se ridică la 33 de decese în șase state, notează .

Cele mai multe victime au fost raportate în Missouri, unde 12 persoane și-au pierdut viața. În Kansas s-au înregistrat 8 decese, iar în Mississippi 6 persoane au murit din cauza fenomenelor meteo extreme. Arkansas și Texas au raportat câte 3 decese fiecare, iar în Oklahoma a fost confirmat un singur deces.

În Mississippi, guvernatorul Tate Reeves a declarat stare de urgență și a precizat că printre victime se numără:

Totodată, autoritățile au anunțat că trei persoane sunt date dispărute în acest stat, iar alte 28 au fost rănite. Echipele de intervenție continuă operațiunile de salvare și ajutorare a comunităților afectate.

