Armata SUA l-a ucis pe Abu Yusif, lider al Statului Islamic. Se afla într-o zonă controlată anterior de regimul Bashar al Assad și forțele ruse

Armata SUA a anunțat că l-a ucis pe Abu Yusif, lider al organizației Statul Islamic (IS), într-un atac în Siria, transmite .

Armata SUA l-a ucis pe Abu Yusif în Deir ez Zor

Comandamentul central al forțelor americane (Centcom) spune că a executat o lovitură aeriană care l-a vizat pe Yusif, cunoscut și ca Mahmud, în provincia Deir ez Zor din estul Siriei.

Centcom a menționat că, înainte să fie înlăturat Bashar al Assad de la putere, zona era controlată de către regimul sirian și forțele ruse.

Oficialii americani au menționat că în atac a mai fost ucis un agent al Statului Islamic.

„După cum s-a afirmat anterior, Statele Unite – lucrând cu aliați și parteneri din regiune – nu vor permite ISIS să profite de situația actuală din Siria și să se reconstituie”, a declarat comandantul Centcom, generalul Michael Erik Kurilla.

„IS are intenția de a-i scoate din detenție pe cei peste 8.000 de agenți ISIS ținuți în prezent în locații din Siria (…). Îi vom viza agresiv pe acești lideri și agenți, inclusiv pe cei care încearcă să desfășoare operațiuni în afara Siriei”, a adăugat generalul.

Statul Islamic s-a prăbușit complet în 2019

Militanții IS au cucerit zone din Irak și Siria, profitând de războiul civil sirian pentru a revendica teritoriu și a se declara apoi califat.

În apogeul său, milioane de oameni au trăit sub regimul IS, cu militanții organizației implementând o interpretare extremistă a legii islamice și ucigând în masă grupuri minoritare. Cu toate acestea, IS a fost învinsă de către o coaliție de forțe și a pierdut în 2019 întregul teritoriu pe care îl controla în Orientul Mijlociu.

IS și-a continuat eforturile de insurgență în zone din Siria, Irak și Afganistan, iar afiliații săi încă au o oarecare prezență în zone din Africa.