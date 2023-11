Atac armat într-un bar! Trei persoane au murit și alte șase au fost rănite (VIDEO)

Un bărbat înarmat a ucis trei persoane și a rănit altele șase într-un bar din California, conform poliției locale.

„Confirmăm că patru persoane au murit la faţa locului, inclusiv atacatorul. Şase au fost transportate la spital, cinci cu răni prin împuşcare”, a scris Biroul șerifului din comitatul Orange, pe Twitter (X).

Autoritățile locale consideră că acest caz este o posibilă dispută domestică între două părți, potrivit , care a citat o sursă din cadrul forțelor de ordine.

: shooter at Cook’s Corner in is believed to be a former Ventura PD sergeant that retired in 2014. Four dead including shooter and his wife, following domestic issue.

