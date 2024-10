„Atac terorist” cu „morți și răniți” la Ankara, anunță autoritățile după o explozie majoră în fața Turkish Aerospace Industries (FOTO, VIDEO)

O explozie uriașă care a avut loc în fața sediului Turkish Aerospace Industries (TAI) din zona Ankara s-a soldat cu „morți și răniți”, a anunțat Ministerul turc al afacerilor interne, miercuri, potrivit AFP preluată de .

Ministrul de interne al Turciei a descris atacul drept unul „terorist”.

„Un atac terorist a fost efectuat împotriva Turkish Aerospace Industries… Din păcate, avem martiri și oameni răniți”, a declarat ministrul Ali Yerlikaya, miercuri, după relatările din presa locală.

Presa din Turcia relata anterior că într-o locație aflată la circa 40 de kilometri de Ankara au fost înregistrate o explozie și focuri de armă.

❗️🇹🇷 The terrorist attack occurred near the building of the Turkish aerospace company Tusaş, where Turkish Anka drones are made and the F-16 is modernized. At least 3 people died.

