Traian Băsescu îl desființează pe Marcel Ciolacu: „Dacă aș fi președinte l-aș rade de la brâu, nu de la gât” (VIDEO)

Fostul președinte al României Traian Băsescu a criticat dur, într-o intervenție pentru emisiunea Politica zilei, cu Ioana Constantin, decizia premierului Ciolacu de a trimite în SUA emisari care ar trebui să repare relația României cu SUA. Traian Băsescu a spus că singura metodă acceptabilă este desfășurarea relației SUA-României pe cale instituțională:

“Eu am spus din prima clipă și am și pus postarea de la care a pornit enervarea domnului Ciolacu, în care am spus că nu e în regulă așa ceva. Statul român are relații instituționale cu SUA. Ele nu se pot desfășura nici la Mar-a-Lago, nici la vreo firmă privată, ele se pot desfășura în clădirile guvernului SUA, fie că e Casa Albă, Departament de Stat, Departament al Apărării și orice altă structură și Palatul Victoria, Palatul Coroceni, ministere și alte instituții. Astea sunt relații isntituționale, nu le poți delega niciunui om din diaspora, indiferent cine este el și nici nu poți să eludezi funcționarea corectă și respectabilă a statului pentru că ce a făcut domnul Ciolacu nu este o funcționare respectabilă a statului”.

Traian Băsescu l-a acuzat pe Ciolacu de faptul că a ales în nume personal pe cei doi emisari ai României:

“S-a apucat cu de la el putere, fără să informeze președintele, fără să informeze MAE, fără să informeze ambasadorul de la Washington să numească cu caracter personal un împuternicit al său care să rezolve relațiile cu SUA. Este fără precedent în istoria diplomației românești o asemenea înjosire a departamentului responsabil, a MAE și a întregii structuri responsabilă de politică externă, inclusiv a președintelui. Nu spun că e o înjosire a președintelui, dar este o eludare a atribuțiunilor președintelui. Pentru asta, dacă aș fi președinte l-aș rade de la brâu, nu de la gât”.

De asemenea, președintele Traian Băsescu a mai precizat că Marcel Ciolacu nu a lămurit în ce măsură are vreo însărcinare oficială Dragoș Sprînceană:

“Domnul Ciolacu în stilul lui, la fel ca la biletele la avion, ne dă răspunsuri unsuroase. Domnul Ciolacu ne spune că folosește diaspora, dar domnul Ciolacu, cu gurița domniei sale și cu creierul domniei sale, ne-a anunțat acum trei zile că a numit un reprezentant al său, un emisar al său pentru relația cu Casa Albă. Astăzi ne spune că nu e nimeni numit. Cel numit, domnul Sprânceană, pe bună dreptate, spune: domnule, eu reprezint România, m-a împuternicit premierul. Deci, simpla postare pe care a făcut-o nu rezolvă lucrurile, trebuie să clarifice relația domnului Sprânceană cu guvernul SUA și cu Guvernul și cu președintele României. Are o împuternicire domnul Sprânceană sau nu? Asta nu ne spune în postare domnul Ciolacu. Un răspuns unsuros care nu funcționează în relația cu SUA”.

Măsura luată de Ciolacu în nume personal, ocolind căile instituționale afectează relația României cu celelalte state, mai consideră Traian Băsescu:

“În relația cu toate celelalte state facem o figură de păcălici, de oameni neinstruiți, de oameni fără responsabilitate, de oameni care nu înțeleg funcționarea relației între state. Nu spune nimeni că diaspora nu e binevenită săs susțină România, dar nu o poți împuternici să substituie instituțiile statului. Asta nu înțelege domnul premier. El va trebui să plătească lucrul ăsta. Nici astăzi măcar, nu a corectat pentru a,basade dacă i-a retras împuternicirea verbală sau cum i-o fi dat-o acestui domn Sprânceană și că de fapt România are MAE, ambasador, președinte, premier, care pe căi instituționale lucrează să clarifice relația cu SUA”.