Atac terorist pe o plajă din Somalia. Mai mulți turiști au murit

Atac terorist pe o plajă populară din capitala Somaliei. O explozie puternică și mai multe focuri de armă au zguduit faleza hotelului Lido din Mogadishu, vineri seara. Atacul s-a soldat cu mai mulți morți și răniți, atât localnici cât și turiști, potrivit Imagini tulburătoare cu zeci de victime întinse pe plajă au fost distribuite pe rețelele sociale. Mohamud Moalim, un martor al evenimentului, a relatat că a văzut un atacator purtând o vestă explozivă care s-a detonat lângă hotel.

🇸🇴 An Al-Shabaab suicide bomber carried out a suicide attack tonight on Liido beach in the Somali capital Mogadishu. Many are said to be dead. A hotel full of civilians on the beach was also reportedly attacked.

