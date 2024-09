B1 TV va difuza documentarul „America Alege: Harris Vs. Trump”, în premieră și în exclusivitate TV în România (VIDEO)

Postul B1 TV va difuza, în premieră și în exclusivitate TV în România, documentarul „America Alege: Harris Vs. Trump” (The Choice 2024: Harris Vs. Trump).

Filmul prezintă viața celor doi candidați pentru funcția de preşedinte al Statelor Unite, Kamala Harris și Donald Trump. Telespectatorii vor avea ocazia de a vedea imagini inedite cu Harris și Trump, pornind de la perioada copilăriei (interviuri cu prieteni și foști colegi de școală) și până la apariția lor în lumina reflectoarelor și în politică. Vom afla cum evenimentele din trecutul lor le-au influențat cariera și conturat caracterul, dar şi care sunt perspectivele pentru mandatul 2024-2028.

Premiera din SUA va avea loc la finalul lunii septembrie, iar B1 TV îl va prezenta publicului la doar câteva zile distanță, fiind printre primele posturi de televiziune din lume care îl vor difuza.

Documentarul „The Choice 2024: Harris Vs. Trump” este produs de către echipa Frontline a PBS (Statele Unite) și este unul dintre cele mai așteptate documentare ale anului. Frontline a câștigat până în prezent 106 premii Emmy.

Postul B1 TV a difuzat în anii trecuți zeci de producții Frontline/PBS, inclusiv titluri cunoscute precum „The Choice 2020: Biden Vs. Trump”, „Putin and the Presidents”, „Putin’s road to war”, „The Facebook Dilemma”, „Amazon Empire”, „America’s Great Divide: From Obama to Trump” sau „Netanyahu at War”.