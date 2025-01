Ben Affleck, Reese Witherspoon și alte vedete de la Hollywood au fugit din casele lor aflate în calea incendiului masiv din Los Angeles

Un incendiu masiv provocat de vânturi extreme a mistuit un deal din Los Angeles presărat cu case de celebrități – starea de urgență a fost declarată. Incendiul enorm din Pacific Palisades a forțat evacuarea a zeci de mii de oameni, dintre care unii și-au abandonat mașinile și au fugit pe jos, după ce drumurile au fost blocate.

Pompierii care se luptă cu incendiul, care arde cu o viteză în jur de cinci terenuri de fotbal pe minut, au avertizat că rămân fără apă și provizii, pe măsură ce avertismentele de evacuare s-au răspândit în Malibu și Calabasas.

Rezervoarele pline cu apă au încercat să stingă incendiul și din aer, dar toate aeronavele au fost ulterior blocate pe fondul deteriorării condițiilor vântului și a vizibilității.

PALISADES FIRE | 2921 acres 0% containment. Extreme fire behavior, short & long-range spotting, continues to challenge firefighting efforts for the Palisades Fire. Winds gusts up to 60 MPH are expected to continue through Thursday.

— L.A. County Fire Department (@LACoFDPIO)