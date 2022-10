Ben Wallace se retrage din cursa pentru șefia Partidului Conservator din Marea Britanie. S-ar putea să-l susțină pe Boris Johnson care vrea înapoi

Secretarul Apărării, Ben Wallace, s-a exclus din cursa pentru conducerea Partidului Conservator, informează .

„Cred că trebuie să-ți dorești cu adevărat funcția de prim-ministru pentru a face acest lucru, trebuie să crezi cu adevărat că este o funcție potrivită pentru tine.

În ceea ce mă privește, consider că sunt cel mai bun în ceea ce privește siguranța oamenilor, în domeniul apărării, fiind secretarul apărării.

As the Party starts the process of looking for a new leader, I would like to put on the record that I will not be letting my name go forward as a candidate. I am privileged to be the UK Defence Secretary and the current threat requires stability in that office.

— Rt. Hon Ben Wallace MP (@BWallaceMP)