Bogdan Aurescu, despre condițiile puse de Rusia Occidentului: Moscova vrea să blocăm politica ușilor deschise a alianței. E imposibil / Sunt chestiuni foarte greu de acceptat, iar pozițiile NATO și UE sunt foarte clare (VIDEO)

Bogdan Aurescu, ministrul de Externe, a vorbit, luni, despre condițiile pe care Rusia le-a pus pe masa Occidentului pentru detensionarea situației din zona Ucrainei și Mării Negre, dar ți despre răspunsul dat de NATO și UE. Aurescu a subliniat că unele dintre condițiile înaintate de Moscova pur și simplu nu pot fi acceptate.

Bogdan Aurescu, despre discuțiile din NATO și UE în contextul escaladării tensiunilor cu Feerația Rusă

„Eu sper să nu fie niciun război. E răspunsul pe care orice diplomat o să-l dea și o să-l dau și eu. Tot ce se încearcă a se face pe canalele politico-diplomatice zilele astea și săptămânile astea e un efort de a se evita orice conflict. Și aici ne referim la situația creată în jurul Ucrainei ți la Marea Neagră, unde vedem o masare de trupe și de echipamente ale Rusiei într-o cantitate fără precedent până acum și care craează o presiune foarte puternică asupra Ucrainei în principal. O astfel de situație de securitate creează îngrijorare pentru NATO, pentru UE. Noi am și discutat în NATO și UE această discuție, au fost mai multe reuniuni.

La începutul lui decembrie, la Riga, a fost o reuniune ministerială NATO unde tema asta a fost pe agendă. Ucraina și Georgia, stat tot partener NATO, au fost invitate.

Trebuie să fim extrem de vigilenți.

UE a discutat și ea la Consiliul Afaceri Externe de săptămâna trecută, la care am participat, și la Consiliul European și au fost niște mesaje foarte puternice de apel spre descurajare. Avem o declarație NATO adoptată pe 16 decembrie prin care se cere Rusiei să retragă trupele și echipamentele și să revină la o situație de normalitate”, a declarat ministrul Bogdan Aurescu, la Radio Guerrilla.

Aurescu, despre condițiile puse de Rusia și răspunsul dat de NATO și UE

„Avem din partea Rusiei un set de solicitări. Ele au fost prezentate în valuri. Au fost luări de poziție ale președintelui Putin, a fost un discurs destul de dur al ministrului de Externe rus la reuniunea ministerială a OSCE, unde și eu am reacționat când a vorbit de sistemul antirachetă din România pe care l-a consdierat ofensiv la adresa Rusiei și a trebuit să spun că nu e adevărat, căci e un sistem pur defentiv. A existat și un comunicat al Ministerului de Externe rus care a prezentat setul de condiții pe care Rusia îl pune pe masa Occidentului pentru detensionare. Au venit apoi cele două proiecte de tratate pe care Rusia le-a propus SUA și NATO.

Dacă ne uităm pe ele, sunt multe aspecte care cu greu pot fi acceptate. O decizie pe care NATO o ia cu privire la extinerea sa nu poate fi subiectul unui drept de veto din partea unui stat terț. E o chestiune care ține de statul candidat și de consensul aliaților. E o solicitare, cea referitoare la neextinderea NATO în continuare. Se menționează explicit. Adică să blocăm politica ușilor deschise a alianței, fapt imposibil!

Vine și solictarea de a nu amplasa anumite mijloace militare ofensive sau de diverse tipuri pe teritoriile statelor aliate, revenind practic la situația dinainte de acordul de 1997. Inclusiv România! E vorba de amplasarea de echipamente și trupe, deci tot ce s-ar afla acum pe flancul estic al alianței, ca răspuns la acțiunea asertivă, provocatoare a Rusiei ar trebui retras dacă am merge pe logica asta.

Aceste chestiuni sunt foarte greu de acceptat. E un indiciu că nu vrei să negociezi. Poziția UE și a NATO au fost foarte clare. UE a spus că orice atac împotriva Ucrainei poate să atragă consecințe masive, un cost important pentru Rusia, sanciuni economice. NATO a spus că suntem deschiși să negociem, avem un format la care Rusia nu mai participat de ceva vreme, dar trebuie să fie îndeplinite din partea Rusiei niște condiții: nu putem negocia sub amenințarea sub presiune, sub amenințarea cu folosirea forței, echipamentele trebuie retrase înainte de negociere. Rusia trebuie să ia în considerare îngrijorările legitime pe care NATO și aliații le au față de comportamentul Rusiei din ultimii ani”, a mai declart ministrul de Externe.