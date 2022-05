Bono și The Edge au cântat într-o stație de metrou din Kiev. Formația U2 spune că a fost invitată în Ucraina chiar de Volodimir Zelenski (VIDEO)

Solistul și chitaristul formației U2, Bono și The Edge, au oferit duminică o reprezentație-surpriză în stația de metrou Khreschatyk de la Kiev, capitala Ucrainei, potrivit .

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, „ne-a invitat să cântăm la Kiev ca demonstrație de solidaritate cu poporul ucrainean, așa că asta am venit să facem”, a anunțat celebra trupă pe Twitter.

