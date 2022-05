Narciz Bălășoiu: Rusia e tot mai umilită din punct de vedere militar și ar putea să recurgă la gesturi nesăbuite din pricina unui dictator foarte frustrat. Combinatul Azovstal, expresia neputinței armatei ruse (VIDEO)

Federația Rusă este tot mai umilită din punct de vedere militar și în momentul de față nu poate declara niciun fel de victorie majoră, pe niciun plan, în ofensiva sa din Ucraina, dar are mijloace militare de forță pe care încă nu le-a utilizat, a declarat Narciz Bălășoiu, de la Centrul de Prevenire a Conflictelor și Early Warning, vineri, pe B1 TV, la „Actualitatea” cu Tudor Mușat.

„Ne-am pus, practic, acest prag simbolic vizând și există într-adevăr o așteptare, o mefiență, vizavi de faptul că avem de-a face cu un tip de deadline (termen-limită, n.r.) în care s-ar putea întâmpla ceva, ar putea fi un punct de inflexiune major în modul în care ostilitățile s-ar putea schimba, pentru că, observăm, Federația Rusă este din punct de vedere militar tot mai umilită, împinsă în corzi, practic nu poate declara niciun fel de victorie majoră în momentul de față, pe niciun plan, în ofensiva sa din Ucraina”, a explicat analistul.

Pe de altă parte, el a avertizat că Federația Rusă are la dispoziție mijloace militare de forță pe care încă nu le-a utilizat.

„Trebuie să rămânem realiști că Federația Rusă are încă mijloace, are mijloace militare de forță pe care nu le-a utilizat încă și ar putea să recurgă la gesturi nesăbuite din pricina unui președinte, unui dictator umilit, foarte frustrat de cum merg lucrurile pe teren, și am văzut asta inclusiv de cum se manifestă în apropierea sa, în proximitatea sa cu liderii militari, cu liderii serviciilor secrete”, a adăugat Narciz Bălășoiu.

În debutul invaziei au fost foarte multe teze care nu s-au confirmat, a explicat expertul.

„Ei bine, trebuie să corelăm totuși nivelul de ambiție și ceea ce ar putea să facă Federația Rusă în momentul de față cu niște realități pragmatice, necosmetizate, așa cum arată ele pe teren, și aici eu aș spune că avem de-a face mai degrabă cu un punct de inflexiune, dar nimic de ordin paradigmatic, adică să schimbe faliile în mod major, așa cum arată ele în momentul de față, și în niciun caz nu vom asista la un deadline, cum probabil Vladimir Putin a sperat în momentul în care a declanșat această invazie, iar pe calcule inițiale, știți foarte bine, vorbeam de 48 de ore cucerirea Kievului, într-o săptămână rezolvam cea mai mare parte din Ucraina, au fost foarte multe teze care nu s-au confirmat, fie că vorbim de, iată, succesul militar antamat, fie că vorbim de solidaritatea Occidentului în fața Federației Ruse”, a mai spus el.

Narciz Bălășoiu spune despre că a devenit expresia neputinței armatei ruse.

„Combinatul Azovstal a devenit expresia neputinței armatei Federației Ruse și sigur că este umilitor, pentru că vorbim de un contingent de vreo 1.000 de militari și un număr echivalent de civili care sunt în momentul de față în catacombe”, a punctat Narciz Bălășoiu.