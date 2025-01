Câinii, un real ajutor pentru depistarea fisurilor din rețeaua de apă potabilă. Cum au depistat peste 90% din defecțiuni

În , câinii ajută la depistarea fisurilor din sistemul de distribuție a apei potabile, informează .

Simțul mirosului

i simt rapid mirosul de clor, așadar pot depista pierderile din rețea.

Nathalie Delon este angajata unei companii de a apei. Ea explică cum funcționează echipa formată dintr-un om și un câine: „Folosim câini care au un simț olfactiv foarte bine dezvoltat. Căutăm, de asemenea, câini cărora le place joaca, fiindcă această muncă se face, de fapt, în joacă”.

Cei doi lucrează pentru una dintre cele mai mari companii de distribuție a apei din Franța.

Câinii aleși pentru aceste echipe fac parte din rase precum Ciobănesc German și ciobănesc Belgian – Malinois. Ei sunt folosiți și de polițiștii antidrog.

Aceste tipuri de inspecții au avut un real succes, astfel încât și alte țări au prezentat interes.

„Am avut rezultate pozitive atât în nordul, cât și în sudul Franței. Câinii au detectat peste 90% din toate fisurile din sistem. Apoi, conceptul a fost implementat peste tot în Franța. Am plecat și în Maroc și în Belgia. Vara asta, eu am fost în Chile. În tot acest timp, numărul câinilor detectivi a fost crescut, fiindcă am avut mult de muncă.”, a declarat François Bourdeau, angajat al unei companii de distribuție a apei.

Pe lângă succesul la locul de muncă, animalele oferă și o companie plăcută.

„Să lucrezi alături de un câine este un lucru grozav. Ai de-a face cu personalitatea lui, cu diversele lui toane. Dar, spre deosebire de o mașinărie, animalul îți oferă și multă dragoste. (Câinii) Sunt prietenii noștri, zici că sunt chiar copiii noștri.”, a mai spus Nathalie Delon.

În Franța, 20% din apa de consum se pierde prin fisurile din țevi. Inspecții cu câini s-au dovedit a fi cele mai eficiente soluții. Ei au depistat 1.500 de probleme, în ultimii cinci ani.