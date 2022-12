Cancelarul Austriei, Karl Nehammer, insistă că România și Bulgaria nu sunt pregătite pentru Schengen: „Asta nu e o discuție politică, ci o problemă legată de securitate”

Cancelarul Austriei, Karl Nehammer, a declarat miercuri seara, în prezența lui Manfred Weber, șeful Partidului Popular European, că România și Bulgaria nu sunt pregătite să adere la Schengen, în condițiile în care peste 75.000 de migranți au trecut granița ilegal. Acesta a subliniat că problema aderării celor două state este o chestiune de securitate, nu o problemă politică:

„Problema migrației este prioritară și lucrăm din greu la păstrarea granițelor exterioare și asta este pe agenda noastră. Nu cred că am fost auziți cum trebuie la Bruxelles. Austria are de a face cu mai mult de 100.000 de migranți ilegali, dintre care 75.000 nu au fost înregistrați. Avem oameni cu miile care trec granițele, fie că au fost traficați ca persoane, fie că au traficat droguri. Austria are această opinie împărtășită: România și Bulgaria nu sunt pregătite pentru Schengen. Asta nu e o discuție politică, ci o problemă legată de securitate.

Avem 75.000 de oameni care trec granițele fără a fi înregistrați. Acest lucru nu putem să îl băgăm sub covor. Trebuie să îl discutăm. Din 2015 avem de-a face cu o situație în care avem control la granițele dintre Austria și Germania . Autoritățile germane vor face d easemenea verificări la granița cu Cehia. Noi va trebui să facem verificări la granița cu Slovenia și Ungaria. Avem o reală problemă cu migrația ilegală”.