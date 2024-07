Cât costă diadema purtată de regina Camilla la discursul regelui Charles. Suverana a împlinit 77 de ani

purtat o diademă renumită și extrem de scumpă la discursul regelui Charles, iar suverana a împlinit, miercuri, vârsta de 77 de ani.

au anunțat noua legislația a lui Keir Starmer la deschiderea de stat a Parlamentului, iar regina Camilla a avut o prezență de neegalat și o străluire orbitoare. A avut o coafură tradițional regală, conform

Dar, și un alt element a ieșit în evidență, ci anume Diadema de Diamant care costă 800.000 de lire sterline. Plină cu diamante și perle, diadema are și patru cruci care reprezintă emblemele naționale ale Angliei.

„Au existat multe așteptări cu privire la piesa de cap pe care Regina Camilla ar putea să o poarte pentru a-și sărbători cea de-a 77-a aniversare, care coincide cu deschiderea oficială a Parlamentului. Ea a purtat renumita Diademă de Diamant, estimată la o valoare uimitoare de 800.000 de lire sterline. Pălăria regală este împodobită cu diamante și perle, cu o atenție magnifică la detalii. Patru cruci alternează cu patru spray-uri, reprezentând emblemele naționale ale Angliei (trandafiri), Irlandei (trifoi) și Scoției (ciulini). Crucea centrală este, de asemenea, distinctă în designul său, având un frumos diamant galben de patru carate”, a spus Tony French, directorul regional de vânzări de la Austen & Blake.

Regina Camilla a purtat o rochie lungă albă, confecționată de Fiona Clare.

Black Rod a fost trimisul Camerei Comunelor pentru a asculta discursul regelui Charles din Camera Lorzilor. La un moment dat, Rod trântește ușa în semn de independeță a Camerei Comunelor față de monarhie. După discurs, va începe o nouă sesiune parlamentară, iar Camera Comunelor și Camera Lorzilor vor dezbate conținutul discursului monarhului.

King Charles has the audacity to sit there talking about the Cost of Living wearing his diamond encrusted throne against the gold plated everything backdrop.

— Concerned Citizen (@BGatesIsaPyscho)