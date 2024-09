Ce a pățit un bărbat care a fumat țigări de tip vape în fiecare zi. A rămas șocat când a mers la spital: „Nu puteam să respir”

Un bărbat care a fumat țigări de tip vape în fiecare zi le recomandă tinerilor și nu numai să renunțe la acest viciu, pentru că el a ajuns la spital în stare gravă, cu o gaură într-un plămân.

Este vorba despre Joseph Lawrence, în vârstă de 25 de ani, din Las Vegas, care obișnuia să vapeze în fiecare zi timp de câțiva ani buni. El a ajuns la urgență din cauza unei leziuni periculoase, scrie

Din cauza vapatului zilnic, bărbatul a fost foarte aproape de un colaps pulmonar, o afecțiune în care aerul se acumulează între plămân și peretele toracic. După cele întâmplate, el i-a îndemnat pe toți cei care au acest viciu să renunțe, pentru că nu merită să își pună viața în pericol.

„Dacă vapați, vă rog să luați în considerare să renunțați. Am avut un orificiu în plămân și a trebuit să fiu dus la urgență pentru că nu puteam să respir. În mod norocos, acum sunt bine. Vă rog să aveți grijă de voi și să luați în considerare să renunțați, nu merită”, a transmis Joseph pe X (fosta Twitter).

Deși , tot mai mulți tineri din ziua de astăzi au acest viciu: țigările de tip vape. În Marea Britanie, cel puțin doi elevi de 15 ani au vapat la un moment dat, conform serviciului de sănătate britanic.

„Inflamația va compromite plămânii. Dacă vapați din ce în ce mai mult, veți face ca pereții plămânilor să-și piardă integritatea, să devină mai flexibili și apoi, în situația potrivită, acest lucru rezultă într-o ruptură”, a declarat Dr. Panagis Galiatsatos, de la Universitatea Johns Hopkins din Maryland.

Psa if you vape please consider quitting, had a hole in my lung the other day and had to be rushed to the ER because I could not breathe, thankfully I’m okay and it didn’t fully collapse. Please take care of yourselves and consider quitting, it’s not worth it. 🤍

— joe🔜 EDCLV🪩 (@j0elawrence)