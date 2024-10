Ce au discutat Vladimir Putin și Elon Musk în secret. Îngrijorări serioase privind securitatea internațională

Elon Musk, CEO al Tesla și SpaceX, a menținut legătura cu președintele rus Vladimir Putin de la sfârșitul anului 2022, potrivit unui nou raport al The Wall Street Journal.

Articolul, publicat joi seara, spune că Putin și Musk au discutat subiecte variate de la probleme personale până la tensiuni geopolitice. Într-o astfel de conversație, două persoane familiare cu chestiunea au declarat că Putin i-a cerut lui Musk să nu-și activeze sateliții Starlink peste Taiwan, ca o „favoare” pentru liderul chinez Xi Jinping, potrivit ,

Raportul vine în timp ce Musk s-a încurcat în alegerile prezidențiale din SUA. Miliardarul, care, conform Forbes, este cea mai bogată persoană din lume, cu o avere netă de 26,4 miliarde de dolari, l-a susținut pe fostul președinte Donald Trump, care ar fi păstrat legătura cu Putin, chiar și după ce a părăsit Casa Albă. Trump a negat astfel de rapoarte.

Musk s-a confruntat în acest an cu acuzații că ar fi vândut Rusiei terminale pentru Starlink, cea mai mare rețea de sateliți din lume care oferă acces la internet, pe fondul războiului dintre Moscova și Ucraina. Musk a numit rapoartele „categoric false”.

Dacă rapoartele sunt exacte și Musk a fost în contact cu Putin, ar putea reprezenta o amenințare majoră pentru securitatea națională. Miliardarul are legături profunde de afaceri cu armata SUA și cu alte agenții, oferindu-i autorizație de securitate pentru informații clasificate și programe din Washington. Potrivit The New York Times, lui Musk i s-au promis 3 miliarde de dolari în 100 de contracte diferite anul trecut cu peste o duzină de agenții federale.

Trump a spus că va crea o nouă poziție axată pe eficiența guvernamentală pentru Musk în administrația sa dacă va câștiga un al doilea mandat în funcție. Criticii și-au exprimat, de asemenea, îngrijorarea că relația dintre Trump și Musk ar putea influența viitoarele contracte ale guvernului federal cu companii precum Tesla și SpaceX.

Karoline Leavitt, secretarul național de presă al campaniei Trump, a declarat joi pentru Newsweek într-un e-mail că Musk „este un lider al industriei o dată la o generație, iar birocrația noastră federală distrusă ar putea beneficia cu siguranță de ideile și eficiența lui”.

„În ceea ce îl privește pe Putin, există un singur candidat în cursă sub care nu a invadat o altă țară și este președintele Trump”, a adăugat Leavitt. „Președintele Trump a spus de mult că își va restabili pacea printr-o politică externă puternică pentru a descuraja agresiunea Rusiei și a pune capăt războiului din Ucraina”.