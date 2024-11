Cea mai înaltă femeie din lume și cea mai scundă au stat față în față: „Avem lucruri în comun” (VIDEO)

și cea mai înaltă femeie din lume s-au întâlnit pentru prima dată într-o emisiune TV la Londra

În ciuda diferenței uriașe de înălțime – Jyoti Amge măsurând 62,8 cm și Rumeysa Gelgi 215 cm – cele două au împărtășit cu căldură poveștile lor de viață.

Jyoti Amge, recunoscută ca fiind cea mai scundă femeie din lume, are 30 de ani și măsoară doar 62,8 cm în înălțime. În cadrul unui interviu recent, aceasta a împărtășit detalii despre viața sa, precizând că este nevoită să poarte îmbrăcăminte specială, de copii, și să utilizeze mobilă personalizată, adaptată la dimensiunile sale.

„În viața reală, are dificultăți în activitățile de zi cu zi. Acasă, totul este adaptat la înălțimea ei, astfel încât să poate ajunge ușor la lucruri. Când vrea să meargă afară, are nevoie de ajutor din partea familiei. Este întotdeauna cineva pe aproape. Are nevoie să fie cineva lângă ea”, a spus traducatorul ei, Amol Pangul, notează .

Rumeysa Gelgi, în vârstă de 27 de ani și cu o înălțime impresionantă de 215,16 cm, este recunoscută drept cea mai înaltă femeie din lume. Ea suferă de o afecțiune rară, numită sindromul Marfan, care cauzează o creștere accelerată a oaselor și deformări ale structurii scheletice.

Tânăra folosește un scaun cu rotile și poate sta în picioare folosind un premergător doar pentru perioade scurte de timp, dar refuză să lase provocările fizice să o rețină.

„A fost uimitor să o cunosc pe Jyoti. A fost dificil să ne privim în ochi din cauza diferenței noastre de înălțime, dar a fost grozav. Avem lucruri în comun: ne place machiajul și să ne facem unghiile”, a declarat aceasta, potrivit sursei menționate.