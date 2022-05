Cel mai bun lunetist al lui Putin a fost ucis în Ucraina. Rusia a mai pierdut doi ofițeri de top într-o zi

Noi pierderi uriașe au fost înregistrate pentru trupele ruse în Ucraina. Kremlinul a confirmat moartea a doi ofițeri de top într-o singură zi. Unul dintre ei a fost trimis pe front pentru a înlocui comanda unui alt ofițer care la rândul său a fost ucis în urmă cu câteva zile.

Armata ucraineană l-a eliminat și pe sergentul Serghei Tsarkov, despre care se spunea că este unul dintre cei mai buni lunetiști ai armatei ruse. Serghei Tsarkov avea 38 de ani și era considerat cel mai bun lunetist al rușilor.

Rușii au confirmat moartea în Ucraina, în timpul luptelor a locotenent-colonelului Denis Sukhanov, în vârstă de 41 de ani.

Moartea a fost dezvăluită în aceeași zi cu cea a colonelului Denis Kozlov, în vârstă de 40 de ani. Kozlov fusese trimis să-l înlocuiască pe front pe colonelul Serghei Porokhnya, care murise în 14 martie.

Kozlov a murit în timpul traversării eșuate a râului Doneț, bătălia în care Rusia a pierdut un batalion întreg fiind considerată una dintre cele mai mari înfrângeri a armatei ruse în Ucraina.

