Cel puțin două persoane au murit în loviturile date de forțele ruse la Sloviansk (FOTO, VIDEO)

Forțele ruse au lovit o piață și o zonă rezidențială din Sloviansk, oraș aflat în estul Ucrainei, omorând cel puțin două persoane și rănind alte șapte, spun oficialii, potrivit .

Un reporter Reuters aflat la fața locului a observat fum galben ieșind dintr-un magazin de piese auto, iar flăcările au cuprins mai multe tarabe.

Pe moment a fost neclar ce tip de muniții au fost folosite în atacul din orașul de pe frontul din Donețk sau câți oameni se aflau în piață atunci când a fost lovită.

