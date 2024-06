Centrul de comunicații spațiale din Crimeea, vital pentru trupele ruse, distrus de armata ucraineană

Ministerul Apărării din Ucraina a anunțat vineri că a distrus centrul rus de comunicații spațiale situat în peninsula Crimeea ocupată, potrivit

The Ministry of Defense confirmed the destruction of the russian space monitoring and communications center in the temporarily occupied Crimea💥 🔥🔥🔥 Blyat, it’s shame🧐🤫

Locuitorii din zonă au postat pe rețelele sociale imaginii cu explozii produse în apropierea satului Vitino, locul unde este amplasat centrul de comunicații. Publicația britanică The Telegraph a relatat faptul că incendii puternice au observate din satelit, fiind cauzate de un atac cu rachete americane ATACMS asupra centrului de control spațial al Rusiei din Crimeea.

⚡Ukrainian telegram channels are publishing a video of the NIP-16 space tracking and communications center allegedly burning in Crimea after the ATACMS attack.

It is located in the village of Vitino, not far from .

