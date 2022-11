Cerere în căsătorie cu peripeții: totul s-a întâmplat în largul Golfului Mexic. Cum au reacționat cei doi

Un bărbat din Florida, care urma să-şi ceară în căsătorie iubita, aproape că a distrus momentul atent plănuit.

Emoţionat, tânărul a scăpat inelul în apă şi a fost nevoit să se arunce după el în apă, chiar înainte să îi pună întrebarea cea mare alesei inimii sale. Întreaga scenă a fost filmată, iar imaginile au ajuns pe TikTok. Videoclipul surprinde inclusiv răspunsul femeii.

Bărbatul plănuise un moment special

Un tânăr care spera să o ceară în căsătorie pe iubita sa , plin de romantism, a reuşit să transforme momentul într-unul care stârneşte râsete şi voie bună.

Mai ales că totul s-a terminat cu bine. A convins-o să vină cu el, în largul Golfului Mexic, unde plănuia să-i ofere inelul şi să-i adreseze întrebarea cea mare. Doar că, din stângăcie sau copleşit de emoţii, a scăpat bijuteria în apă, potrivit .

Imaginile au ajuns virale pe Internet

Momentul a fost filmat, iar imaginile au ajuns pe TikTok, unde au strâns milioane de vizualizări şi mii de comentarii.

Scott Clyne, în vârstă de 35 de ani, şi iubita lui, Suzie Tucker, de 32 de ani, se aflau la , alături de doi prieteni. Bărbatul pare să se pregătească să îngenuncheze, când scapă cutia cu inelul în apă. Fără să stea o secundă pe gânduri, sare în ocean să recupereze bijuteria înainte să se scufunde complet.

„Am scăpat inelul în golf în timpul cererii în căsătorie”, a scris Clyne în dreptul postării. Videoclipul arată şi deznodământul poveştii. După ce prietenii au avut o criză de râs, văzându-l pe bărbat în apă, emoţiile s-au mai detins, iar tânăra a răspuns cu un „Da” hotărât şi îi va deveni soţie partenerului său „neîndemânatic”.

Cei doi sunt împreună de opt ani şi s-au cunoscut pe o barcă, unde se aflau alături de aceiaşi doi prieteni care le-au fost martori şi acum. „Pur şi simplu iubim să navigăm. Nu pot să-mi imaginez cum altfel să o cer în căsătorie. Plănuisem întreaga seară, urma să luăm cina pe apă”, mărturiseşte Clyne.

„Aveam inelul în buzunar, dar când am vrut să îl scot, colţul cutiei s-a blocat în material şi mi-a alunecat din mână, căzând în apă. După, totul a fost în ceaţă. M-am panicat şi am reacţionat imediat: m-am întins după cutie, să nu se scufunde. Nu mi-a păsat că o să cad în apă. Din fericire, am reuşit să recuperez inelul”, adaugă el.