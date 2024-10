Coadă de moldoveni la Ambasada Moscovei. Au venit să voteze la scrutinele din Republica Moldova

Sute de moldoveni au format cozi la Ambasada Moscovei pentru a vota pentru

Cetățenii moldoveni au format cozi imediat după , de la Ambasada Republicii Moldova la Moscova, informează

„Sute de cetăţeni ai Moldovei au venit la ambasada ţării pentru a vota la alegerile prezidenţiale şi la referendumul privind aderarea la UE”, a scris agenţia rusă TASS, duminică dimineaţă.

Pe Telegram iz.ru a scris că „zeci de cetăţeni moldoveni au venit la ambasada ţării la Moscova pentru a vota la alegerile prezidenţiale şi la referendum”.

Astăzi, moldovenii își ales președintele, dar și parcursul european al țării prin referendumul legat de aderarea la UE.

Secțiile de votare s-au deschis la ora 7.00 și se vor închide la 21.00.

Hundreds of people are queueing to vote in Moldovan elections and referendum in Moscow. Moldova’s Foreign Ministry warned of the „illegal transportation of voters” in Russia

