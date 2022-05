Comandantul rezistenței de la Azovstal se află încă în complexului asediat de la marginea Mariupolului și transmite că „lupta continuă”

În timp ce în această săptămână, probabil că există încă sute în interiorul complexului asediat de la marginea Mariupolului, printre care și câțiva comandanți superiori, informează .

Unul dintre aceștia este maiorul Bohdan Krotevych, șeful de stat major al Regimentului Azov, care spune că „lupta continuă”.

În ultimele zile, maiorul a postat constant pe conturile sale de socializare, unde a vorbit despre tactici militare și lupta pentru Ucraina, dar nu și despre ce s-ar putea întâmpla cu el.

Într-o postare publicată miercuri, Bohdan Krotevych a transmis că nu se va preda, spunând că „lupta continuă”.

De asemenea, într-o postare pe Instagram, maiorul le-a comunicat colegilor săi de luptă că: „Războiul nu s-a terminat, . Va trebui să deveniți comandanți și să preluați controlul, sau să fugiți și atunci veți suferi pierderi și mai mari”.

Șeful de stat major al Regimentului Azov a mai susținut că „Rusia, ca și Statele Unite, era obișnuită să lupte împotriva unor țări mult mai slabe și fiecare problemă a fost rezolvată prin bombardamente masive de artilerie sau raiduri aeriene. Suntem mai slabi în potențialul militar, dar încrederea în sine a inamicului este asul nostru din mânecă”.

În timp ce Rusia a susținut că peste 1.700 de soldați ucraineni s-au predat începând de luni de la uzina Azovstal, inclusiv potrivit lui Denis Pușilin, liderul regiunii separatiste pro-ruse Donețk, comandanții trupelor ucrainene de la Azovstal care se ascundeau în buncărele și labirintul de sub oțelărie nu s-au predat încă, potrivit sursei citate.

Între timp, un oficial militar ucrainean a spus că evacuarea uzinei continuă, iar conform legislației internaționale.

Totodată, Comitetul Internațional al Crucii Roșii a declarat că a înregistrat sute de prizonieri de război ucraineni care au părăsit fabrica.

We have all such soldiers and officers in Azov regiment !

Glory to Ukraine !

— Bohdan Krotevych (@BohdanKrotevych)