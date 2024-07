Condițiile în care sunt cazați sportivii la Jocurile Olimpice din Paris. „Sunt făcute din carton” (VIDEO)

Jocurile Olimpice de la Paris vor începe în doar două zile și aproape toți sportivii au ajuns în capitala Franței. Cu toate acestea, mulți dintre ei se plâng deja de condițiile de cazare. Au paturi din carton , saltele din plastic reciclabil și nicio camera nu este dotată cu aer condiționat.

Primul lucru care i-a șocat pe sportivii din Noua Zeelandă a fost patul care nu era confortabil, fiind din carton și plastic reciclabil, conform

„Doamne! Sunt făcute din carton. Este plastic. Duritate moderată, moderată. Cum sunt pe cealaltă parte? Dure. Nu vrem asta”.

De aceea, sportivii au optat pentru un topper pentru a reuși să doarmă mai bine. Nici faptul că nu există apparat de aer condiționat în camera nu este un lucru bun, având în vedere că în Franța se așteaptă zile caniculare cu 30 de grade.

Astfel, federațiile au scos bani și le-au cumpărat sportivilor aparate mobile de aer condiționat pentru a reuși să facă față căldurii.

„Ţările care au vrut să adauge aer condiţionat cred că au plătit în plus. Noi avem unitate de aer condiţionat şi acum în camera noastră sunt 22,4 grade Celsius. Avem şi un ventilator pe care îl folosim noaptea pentru că aerul condiţionat face gălăgie”, spune Harry Mcnulty, jucător de rugby.

Ok these beds have got out of control!