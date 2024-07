Consilierul de Securitate al partidului lui Marine Le Pen este acuzat de trădare. A încercat să obțină informații confidențiale despre războiul din Ucraina

Tamara Volohova, în vârstă de 34 de ani, a promis un proiect de lege prin care persoanelor cu dublă cetățenie le este interzis să ocupe poziții cheie dacă vor fi alese în Guvern, conform The Telegraph.

Volohova a încercat să obțină informații confidențiale despre războiul din Ucraina

Într-o dezbatere televizată, Gabriel Attal, prim-ministrul interimar al Franței, a dezvăluit că Volohova a fost implicată în negocieri secrete pentru a obține informații confidențiale despre războiul din Ucraina.

Recent, Marine Le Pen a propus un proiect de lege care să împiedice cetățenii cu dublă cetățenie să lucreze în funcții publice, corporative sau administrative. Volohova a făcut de râs partidul prin faptul că a promis acest proiect de lege. Gérald Darmanin, ministrul francez de interne, a criticat această inițiativă, declarând că este dezbinatoare și discriminatorie.

În timpul unei dezbateri televizate în direct, marți, înainte de începerea alegerilor parlamentare din acest weekend, Jordan Bardella, viitorul prim-ministru al partidului Rassemblement National (RN), a spus: „Ați pune un franco-rus la conducerea unei centrale nucleare? Nu credeți că acesta este un subiect de interes național?”

Gabriel Attal, actualul prim-ministru al Franței, a răspuns menționând-o pe doamna Volokhova, un model din Moscova devenit consilier de securitate pentru RN în Parlamentul European și fostă asistentă personală a doamnei Le Pen, conform

Attal i-a spus viitorului prim-ministru: „Se pare că ea este franco-rusă și că participă la întâlniri cu ușile închise în care se discută informații confidențiale despre războiul din Ucraina.” Bardella a răspuns: „Nu vorbim aici despre o centrală nucleară.”

Volokhova a devenit cetățean francez în 2020, în ciuda unui raport scurs de la DGSI, serviciul de informații interne al Franței, care o identifica drept un presupus „agent de influență” care lucrează pentru Rusia lui Vladimir Putin.

Marine Le Pen a fost considerată prea apropiată de Putin

Le Pen, care a făcut o vizită personală lui Putin la Moscova în 2017, este criticată de mult timp pentru .

Partidul său a primit un împrumut de 6 milioane de euro (5 milioane de lire sterline) de la o companie rusă în 2014, împrumut care a fost ulterior returnat.

a răspuns ulterior acuzațiilor, susținând că nu are nicio relație cu Putin. „Nu am nicio prietenie cu Vladimir Putin, pe care l-am întâlnit o singură dată în viața mea. Nici măcar nu am legături financiare cu el.”