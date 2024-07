Cristian Pîrvulescu: Diferența dintre Trump și Harris astăzi este de șapte procente. Spre deosebire de Biden, ea va avea dificultăți în a vorbi pentru clasa mijlocie albă și moderați (VIDEO)

Politologul Cristian Pîrvulescu a comentat situația de pe scena politică din SUA, luni, la Știrile B1 TV prezentate de Andreea Moraru, și s-a arătat de părere că „diferența dintre Trump și Harris astăzi este de șapte procente”.

Cristian Pîrvulescu, pe B1 TV, despre alegerile prezidențiale din SUA

Întrebat despre situația Kamalei Harris din sondaje, politologul a spus: „Mi se pare că cei de la New York Times, care au făcut o campanie de șase luni de zile împotriva lui Biden, în momentul de față se aventurează într-un teren necunoscut. M-am uitat și eu pe sondaje și vă pot spune că am o cu totul altă lectură. Diferența dintre Trump și Harris astăzi este de șapte procente, și nu de două”.

„Trump are prima șansă – și motivul pentru care Biden rezista era că era o evidență acest fapt, pentru că Biden era un candidat care putea să vorbească pentru două categorii pentru care Harris va avea dificultăți. Este vorba de clasa mijlocie albă și este vorba de moderați. Deja republicanii, în atacurile împotriva Kamalei Harris, vorbesc despre liberalismul ei, despre californianismul ei – și toate aceste lucruri în speranța că vor reuși să obțină de la electorii indeciși cu orientări conservatoare nu neapărat un sprijin pentru Trump, dar mai degrabă o neprezență la vot, un absenteism care să îi protejeze candidatura lui Trump”, a adăugat Cristian Pîrvulescu.

Cristian Pîrvulescu: Kamala Harris este vioara a doua, nu are prima șansă

Întrebat ce șanse are Kamala Harris , având în vedere momentul în care a venit , Cristian Pîrvulescu a explicat: „Aceleași șanse pe care le-ar fi avut și acum trei luni, și acum șase luni de zile. Este vioara a doua, nu are prima șansă. Nu are anduranța lui Joe Biden, nu are experiența politică a lui Joe Biden. Știți, din punctul meu de vedere, Joe Biden a avut cea mai gravă problemă cu cei din propriul partid, care nu i-au acordat încredere. Dacă i-ar fi acordat încredere, situația în sondaje nu s-ar fi prăbușit”.