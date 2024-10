CTP, „zgâriat rău pe creier” de ce a văzut în Congresul SUA: „Iarăși mi-e dat să-l văd pe Ceaușescu scoțând capul din mormânt în America”

Gazetarul Cristian Tudor Popescu a susținut că a urmărit discursul premierului israelian Benjamin Netanyahu în Congresul Statelor Unite și nu discursul în sine l-a „zgâriat rău pe creier”, ci Congresul însuși.

Și asta deoarece aleșii americani, mulți cu părul alb, s-au comportat de parcă erau pe stadion, strigând „Woo!” și „Yeah!” în vreme ce Netanyahu vorbea mai tot timpul despre moarte. Momentul maxim de ridicol a fost când premierul israelian și-a permis să le dea indicații congresmenilor, în uralele acestora: „Nu mai aplaudați! Ascultați!”.

Reacția lui Cristian Tudor Popescu după discursul lui Netanyahu în Congresul SUA

„Ceaușescu – the 15th Congress on the Capitol Stadium

Am ascultat aseară într-o stare pe care n-aș fi bănuit vreodată că mi-o va da Congresul Statelor Unite. N-o să comentez despre cât de echilibrat, nesimțit sau agresiv a fost liderul israelian, care și-a văzut de interesul lui, pentru că altceva m-a zgâriat rău pe creier – Congresul însuși.

De la un moment încolo, am numărat 21 de secvențe standing ovations, aplauze cu ridicare în picioare și strigăte prelungite de „Woo!” și „Yeah!”. Literalmente la fiecare frază, la fiecare frază rostită de Netanyahu, cu dicție și forță, pe un ton aproape poruncitor, săreau, băteau din palme și țipau. M-au trecut fiori de rușine de rușinea lor când „Bibi”, având de spus ceva dur despre Holocaust, i-a admonestat pur și simplu: „Nu mai aplaudați! Ascultați!”. E drept că în sală erau în mare majoritate republicani, democrații absentând masiv de la eveniment, dar tot îmi era greu să cred ce vedeam: oameni care, aflați în centrul democrației lumii, îi hotărăsc soarta, comportându-se mai ceva ca la un Congres al lui Ceaușescu, desfășurat nu la Sala Palatului, ci pe stadion.

Și Netanyahu a vorbit mai tot timpul despre , despre uciderea israelienilor, a palestinienilor, a militarilor, a civililor, a femeilor și copiilor, iar onorabilii congresmani, mulți cu părul alb, aflați în tribuna democrației, parcă erau la peluza unui meci de fotbal american.

După prigonirea femeilor cu legea antiavort, iarăși mi-e dat să-l văd pe Ceaușescu scoțând capul din mormânt în America…”, a scris gazetarul Cristian Tudor Popescu, într- pe Facebook.