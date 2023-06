Cum a fost lovită o femeie de fulger, în propria bucătărie / Obiectele banale care i-au salvat viața

O femeie a fost lovită de fulger chiar în bucătărie, însă a supraviețuit ca prin miracol dintr-un motiv aparent banal. Despre ce este vorba?

Ce a protejat-o pe femeia lovită de fulger

Caroline Blake savura o cafea, liniștită, în bucătărie, neștiind grozăvia ce urma să i se întâmple. Aceasta a fost lovită de fulger în propria casă. Femeia își aduce aminte că afară era o furtună puternică și ea tocmai venise acasă de la muncă. Povestește că a simțit că a fost lovită de fulger în momentul în care a aruncat lingurița din ceașca cu cafea în chiuvetă.

Medicii au explicat că femeia a supraviețuit miraculos doar pentru că era încălțată cu pantofi cu talpă de cauciuc, de tip sport.

„Mă voi gândi la lucruri diferit acum”

Fără să realizeze, Caroline fusese lovită de 300 de milioane de volți. Fericită că a scăpat cu viață, femeia a promis că va sta departe de chiuvetă data viitoare când mai are loc o furtună.

„Mă voi gândi la lucruri diferit acum. Aș fi putut muri. Doctorii mi-au spus că doar pentru că am avut pantofii de alergare, datorită cauciucului de pe tălpi, am supraviețuit, dar și pentru că mi-am ținut picioarele bine pe pământ. Am fost foarte norocoasă. Când s-a întâmplat am fost amețită pentru un minut sau două”, a explicat femeia, conform .