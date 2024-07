Cum este descurajat turismul excesiv în Creta. Pasagerii sunt debarcați în apă adâncă

Turiștii se confruntă cu vremuri grele, având în vedere că tot mai multe orașe recurg la diferite metode pentru a descuraja turismul excesiv, iar ei sunt puși la încercare. Recent, în apă adâncă, fiind nevoiți să înoante până la mal.

Într-un videoclip apărut pe rețelele de socializare se vede o coloană de turiști formată în apă, iar oamenii își țineau bagajele deasupra capului pentru a nu fi udate. Incidentul a avut loc în pe plaja Balos, conform

Ei au fost dați jos din bac și au coborât în apă cu ajutorul echipajului și a frânghiilor. Doar copiii și persoanele vârstnice au mai rămas la bordul bacului, dar și celor cărora le era frică să sară în apă. În jur de 40 de persoane au mai rămas la bord, restul au înotat până la mal.

„Nu am fost informat că nava nu mai acosta în Balos. Acum se oprește la zece metri de țărm, obligându-i pe pasageri să meargă în apă adâncă. Debarcarea a fost haotică și frustrantă. A fost nevoie de aproape două ore pentru a-i da jos pe toți”, a spus un turist.

Autoritățile elene au interzis instalarea unei platforme plutitoare în locul de andocare pentru a opri turismul excesiv. Doar că, obiectivul nu este atins în totalitate pentru că videoclipul a devenit viral și site-ul grec a fost criticat.

