Români rămași blocați timp de 15 ore în aeroportul din Creta. Avionul s-a întors de două ori din zbor

În jur de 200 de români au rămași blocați după ce avionul care trebuia să îi aducă în România s-a întors de două ori din zbor.

Avionul s-a stricat

După ce au ajuns în creierii dimineții, au decolat la ora 7, dar s-au întors din zbor pentru că avionul a avut o defecțiune tehnică. Pasagerii au așteptat până când s-a reparat aeronava și au decolat din nou, dar a apărut din nou o defecțiune și s-au întors pe aeroportul din Heraklion, conform

Abia după 15 ore de așteptare, timp în care românii erau blocați în aeroport pentru că nu știau când vor putea zbura, au reușit să decoleze și au ajuns la miezul nopții înapoi în România, pe aeroportul din Timișoara.

„Am decolat normal, la ora 7, dar avionul a avut o problemă și ne-am întors la Creta și am aterizat, am stat cam jumătate de oră și apoi iar am decolat, cu același avion. Și se pare că au avut aceeași problemă, undeva la trenul de aterizare și am revenit iarăși pe aeroport”, a transmis un pasager.

Au ajuns în România după 22 de ore

Românii au ajuns acasă după 22 de ore. O tânără a spus că este ultima oară când va mai lua un charter către Grecia.

„După un drum extenuant, am aterizat în România în sfârșit… A durat circa 22 de ore, deși trebuia să dureze mai puțin de 3 ore. E ultimul charter spre Creta pe care îl voi lua eu și toți cei care am fost pasageri ai zborului”, a declarat pasagera pe pagina ei de Facebook.

Printr-o situația similară au trecut și alți 200 de români care trebuiau să ajungă în Creta. Dar, pasagerii ar putea primi despăgubiri între 250 și 600 de euro pentru zborurile anulate sau amânate mai mult de trei ori.