Cum l-ar fi „testat” și „chinuit” regina Letizia a Spaniei pe regele Felipe înainte de presupusa aventură cu fostul cumnat / Dezvăluiri din noua carte despre infidelitățile reginei Spaniei

Jurnalistul Jaime Peñafiel, în vârstă de 91 de ani, a lansat o nouă carte, intitulată „Tăcerile Letiziei”, despre presupusa infidelitate a reginei Letizia.

Regina Letizia ar fi testat sentimentele regelui Felipe

Potrivit lui Peñafiel, Letizia, în vârstă de 51 de ani, și Regele Felipe, în vârstă de 56 de ani, au avut o relație dificilă în anii dinainte de începerea presupusei aventuri, scrie .

Când au început să se întâlnească la începutul anilor 2000, Letizia a „testat” sentimentele soțului ei, a scris Peñafiel în noua sa carte.

Autorul a susținut că Letizia a zburat la Santo Domingo, Republica Dominicană, în 2002, pentru Summitul Ibero-American, pentru a pune intențiile regelui „la încercare”.

„A fost o strategie, pentru că acea absență a fost un adevărat chin pentru foarte îndrăgostitul Felipe, care a conceput distanța ca pe cel mai rău dintre rele, ajungând să-l înțeleagă [poetul spaniol] Lope de Vega când a spus că „începutul absenței este ca sfârșitul vieții’”, a scris Peñafiel.

În cele din urmă, Letizia și-a dat seama că Felipe a avut „dragoste totală” pentru ea și s-a întors în Spania „severă și manipulativă”, conform cărții.

Felipe știa despre presupusa aventură a Letiziei

În cartea sa, Peñafiel a susținut că Felipe știa despre presupusa aventură a Letiziei cu del Burgo „în timp real” din cauza gardienilor ei de corp. Potrivit autorului, Felipe de presupusa „trădare” a Letiziei și a fost „cufundat în iad”.

Peñafiel a susținut anterior că Letizia a fost implicată într-o aventură cu del Burgo în prima sa carte, intitulată „Letizia & I”, care a apărut în ianuarie. În aceeași lună, Peñafiel a fost eliberat de ziarul spaniol El Mundo după 20 de ani din cauza acuzațiilor sale.

El a susținut că Letizia a venit să-l vadă cu o seară înainte de nunta cu Felipe și i-ar fi cerut lui del Burgo să „nu o părăsească niciodată”.

„Când ne-am întâlnit, ea m-a apucat de mână și m-a întrebat de ce nu i-am cerut niciodată să se căsătorească cu mine”, a afirmat del Burgo. „Evident că nu am răspuns. Am încurajat-o cât am putut de bine. Ultimul lucru pe care mi l-a spus înainte să ne luăm rămas bun unul de la celălalt în acel restaurant a fost o cerere: „Nu mă părăsi niciodată”.

Potrivit lui del Burgo, relația lor a continuat ani de zile și el ar avea fotografii, videoclipuri și mesaje text care să dovedească acest lucru.