Andrew Tate s-a supărat pe Nicuşor Dan: „Vă imaginați cum ar fi să conducă el România?”

Andrew Tate a avut o ieșire nervoasă la adresa lui Nicușor Dan, primarul general al Capitalei și candidat la prezidențiale, după ce de 4 milioane de euro pe o stradă din București.

Acum două săptămâni, Andrew Tate a rămas cu bolidul său, un Koenigsegg Jesko, blocat în mijlocul unei intersecții de sub podul din apropierea Mall Promenada. Mașina s-a ales cu baia de ulei spartă. Bolidul a blocat zeci de minute traficul în zonă, inclusiv transportul în comun.

Tate și-a adus acum aminte de acest incident și s-a folosit de asta pentru a-l ataca pe candidatul la prezidențiale: „Mi-am stricat mașina nou-nouță pe drumurile din București. Sunt într-o condiție tot mai proastă sub cel mai slab primar din istorie – Nicușor Dan. Dezastru total pentru oraș. Vă imaginați cum ar fi să conducă el România?”.

Broke my brand-new car on Bucharest’s roads.

They’re worse every day under the worst mayor ever—Nicușor Dan.

Total disaster for the city.

Imagine him running Romania?

— Andrew Tate (@Cobratate)