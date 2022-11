Declarații incendiare: fiica și ginerele lui Trump, suspectați că l-ar fi turnat la FBI

Jared Kushner și Ivanka Trump au fost printre „potențialii” informatori care ar fi putut informat Departamentul de Justiție despre care erau deținute la complexul Mar-a-Lago al lui , a susținut fostul avocat al lui Trump Michael Cohen.

Săptămâna trecută, Ivanka nu a participat la anunțul tatălui ei cu privire la planurile sale de a candida la alegerile prezidențiale din 2024, relatează Fox News.

„Îmi iubesc foarte mult tatăl. De data aceasta aleg să-mi prioritizez copiii mici și viața privată în familie. Nu am de gând să mă implic în politică” a transmis atunci Ivanka Trump.

“I believe Jared and Ivanka are potentially the moles.” says he wouldn’t be surprised to learn that Trump’s own daughter and son-in-law informed the DOJ about the classified docs at Mar-a-Lago.

