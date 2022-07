Denis Şmihal: Ucraina a depus o cerere de aderare la Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică

​Premierul Denis Şmihal a transmis marţi pe Telegram că a depus o cerere de aderare la Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE), transmite dpa, preluată de Agerpres.

Şmihal a anunțat că calitatea de membru OCDE este una din pietrele de temelie ale reconstrucţiei şi dezvoltării de succes a ţării.

„Ucraina împărtăşeşte toate principiile organizaţiei şi (doreşte) să devină membru al acesteia cât mai curând posibil”, a scris pe Twitter premierul Şmihal.

Submitted the application for 🇺🇦’s accession to the to the Secretary General . It was symbolic during the discussion on practical implementation of the Recovery Plan. 🇺🇦 shares all principles of the organization & wish to become its member as soon as possible

— Denys Shmyhal (@Denys_Shmyhal)